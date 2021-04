Skal ha truet med sprøyte og sagt at denne var full av HIV

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot en 36 år gammel mann.

Den lyder blant annet på at han 4. august i fjor, omkring klokken 12.15 skal ha truet en mann i en bolig på Åsen. Ifølge tiltalen skal han truet å stikke mannen med en sprøyte som han sa var full av hiv. Da politiet noe senere kom for å anholde ham skal han også ha truet en politibetjent med en sprøyte. På Stavanger politistasjon samme dag skal 36-åringen også oppbevart 182 narkotiske tabletter og 0,75 gram amfetamin.

Tiltalen lyder også på innbrudd i en bolig, for å ha slått en politibetjent med knyttet neve og for å ha båret et multiverktøy med utfoldbare knivblad i bukselommen.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 19. mai.

