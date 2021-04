Utrykningspolitiet gjennomførte laserkontroll i Jærvegen på Nærbø lørdag kveld.

Det ble utstedt fire forenklede forelegg for fart, tre for mobilbruk og to førerkortbeslag.

Høyeste hastighet ble målt til 130 km/t i 70-sone.

[ Bussjåfør sparket og truet med kniv ]