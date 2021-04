Tatt for å kjørt bil i pillerus

Den 41 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da sakn mot ham nylig var oppe i Jæren tingrett.

Kjøringen fant sted i Stavangerveien i Sandnes 28. desember i fjor omkring klokken 13.00. En blodprøve tatt av ham klokken 14.13 samme dag viste en konsentrasjon i blodet av narkotiske tabletter som tilsvarte over 1,2 i promille. Jæren tingrett kom til at det var bevist at han hadde gjort det han er siktet for og at han har handlet uaktsomt.

I formildende retning kom retten til at 41-åringen skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 21 dager og en bot på 5000 kroner. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.