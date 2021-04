Skal ha forsynt seg fra flere butikker samme dag

Blant annet er 35-åringen tiltalt for flere tyverier. Blant annet skal to av disse ha funnet sted på formiddagen 10. november i fjor. Omkring klokken 13.30 denne dagen skal han ha vært på Tasta Senter hvor han skal ha forsynt seg med varer for 6480 kroner fra en butikk på kjøpesenteret. Klokken 14.20 samme sag skal han ha forflyttet seg til en elektrobutikk på Forus. Fra denne butikken skal han ha forsynt seg med en drone til 12.490 kroner samt en dørlås til en verdi av 2999 kroner.

Også den 25. november i fjor, omkring klokken 19.35, skal han ha tatt turen til en elektrobutikk på Forus. Denne gangen skal han forsynt seg med et overvåkingskamera til en verdi av 3990 kroner, en elektronisk dørlås til en verdi av 2989 kroner og et sett med trådløse ørepropper som kostet 2090 kroner.

20. desember i fjor skal han ha fylt bensin for 460 kroner og kjørt av gårde uten å betale for drivstoffet. Dagen etter dette skal han ha forsynt seg med et kjennemerke fra en bil som var parkert på Stokka. Samme dag skal han også ha brukt det stjålne kjennemerket på en annen bil.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 9. juni i år. Han må da også svare for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort og for bruk- og besittelse av narkotika.

1. desember i fjor skal han også ha tatt opp en stein og truet en butikkansatt med at han skulle slå vedkommende dersom han kom nærmere. Dette skal ha funnet sted i forbindelse med at den butikkansatte konfronterte ham med at han hadde forsøkt å stjele fra butikken.