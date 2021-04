Skal ha satt fyr på sengen som samboeren lå i

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 26 år gammel mann fra Stavanger. Tiltalen lyder på at han skal ha mishandlet samboeren sin i perioden fra våren 2018 til 19. august 2019. Blant annet skal han utsatt fornærmede for psykisk og fysisk mishandling blant annet ved å slå, sparke og ta kvelertak på henne. Han skal også ha kastet mobiltelefonen på henne og/eller i en vegg slik at den knuste, truet med å drepe henne og seg selv og truet henne med at han ville ødelegge ansiktet hennes slik at ingen ville ha henne. Han skal også ha hindret henne i å ha kontakt med venner og familie.

Ved en anledning i mai 2019 skal han ha tatt kvelertak på henne så hardt at hun besvimte eller var nær å besvime. Ved denne anledningen skal han også ha satt fyr på madrassen i sengen hun lå i, slik at det oppsto flammer,

Ved en annen anledning, i forbindelse med at samboeren skulle gå ut av leiligheten, skal han ha dyttet henne inn i en vegg og presset en dør mot foten hennes som hun holdt i døråpningen. Han skal deretter ha utsatt henne for grov vold og sagt at han skulle drepe henne og seg selv. Ifølge tiltalen skal samboeren ha kommet seg ut av leiligheten ved å hoppe ut av et vindu.

Det er satt av fire dager til saken som starter opp i Stavanger tingrett 27. april. Politiadvokat Maren Sagvaag Retland skal være aktor i saken, mens advokat Stian Mæland er oppnevnt som forsvarer. Advokat Maren Eide er oppnevnt som fornærmedes bistandsadvokat.