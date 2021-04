Flere branner og branntilløp på grunn av engangsgriller

Mandag kveld skriver Rogaland brann og redning IKS på Twitter at det har vært flere branner og branntilløp i søppelspann og containere. Dette skal skyldes fordi folk kaster engangsgriller i søppelkassene.

– Vær helt sikker på at den er slukket før den kastes. Den bør fylles med vann for å være sikker på at alle glør er slukket, skriver brannvesenet på Twitter.

Klokken 21.28 mandag kveld meldte politiet om røykutvikling i en nedgravd søppelcontainer ved Boresanden campingplass.

Politi og brannvesen dro til stedet, men det skal kun ha vært snakk om røykutvikling.

– Det var røyk fra en luke i containeren. Ikke fare for spredning. Ingen skade skjedd, melder politiet på Twitter.

Kort tid senere, klokken 22.08, meldes det om ny røykutvikling. Denne gangen fra en nedgravd søppelcontainer i Prestaskjersveien i Sola kommune.

Politi og brannvesen dro til stedet, men det skal kun ha vært snakk om røykutvikling.