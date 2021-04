Skal ha sprøytet vann eller heroin mot mann og kvinne

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot den 28 år gamle mannen.

Den går blant annet på at han 29. november skal ha sprøytet vann og/eller heroin mot ansiktet til en kvinne og en mann slik at de fikk væsken i øynene. Hendelsen skal ha funnet sted på jernbanestasjonen i Stavanger 29. november 2019 omkring klokken 21.55. Noe senere den samme kvelden skal han også ha stjålet en sykkel.

20. mai i fjor, omkring klokken 12.55, skal 28-åringen ha vært på et kjøpesenter på Madla. Der skal han slått, sparket og/eller skallet en vekter gjentatte ganger i ansiktet og/eller magen.

28-åringen må også svare for flere forhold som omhandler narkotika. 26. februar i fjor skal han blant annet ha oppbevart 12 gram amfetamin mens han befant seg på politistasjonen i Stavanger. 21. september i fjor skal han ha oppbevart litt over 300 narkotiske tabletter.

Natt til 19. juli i fjor skal han også ha stjålet en moped fra en bolig på Hinna.

Om morgenen 24. oktober 2019 skal han ha kjørt bil på Madlaveien mens han var påvirket av narkotiske tabletter og amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2.

Også på kvelden den 22. februar skal han kjørt bil mens han var påvirket av piller og amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2. I forbindelse med begge kjøreturene skal han ha kjørt bilene uten å ha gyldig førerkort. Han skal også ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette ved bruk av blålys med mer.

Det er også tatt ut en tilleggstiltalebeslutning mot 28-åringen. Denne lyder på at han i desember 2017 skal ha oppbevart 100 gram amfetamin. Det er satt av to dager til saken som starter opp 6. mai.

