Ble skikkelig forbannet da politiet tok fra henne hunden

Natt til 27. september i fjor hadde den 30 år gamle kvinnen drukket en betydelig mengde alkohol da hun skulle besøke en venninne på Sola. 30-åringen hadde med seg en stor hund og da hun kom til det aktuelle stedet klarte hun å gå inn i feil leilighet, noe som gjorde at beboeren ble skremt.

Beboeren tilkalte politiet som traff på kvinnen på stedet. Hun var da åpenbart beruset. Da kvinnen var svært opprørt ble lege og ambulansepersonell tilkalt og etter litt ble hun klarert for arrest.

Ville ikke gi fra seg hunden

En politibetjent avklarte med vennene til kvinnen om dem kunne passe hunden siden 30-åringen skulle settes i arresten. Politibetjenten ba kvinnen om å få hunden, noe hun motsatte seg. På dette tidspunktet lå 30-åringen på bakken i stabilt sideleie. Politibetjenten måtte til slutt bøye seg ned på huk for å ta hundebåndet fra kvinnen. 30-åringen sparket da politibetjenten i tinningen.

Hun ble deretter fraktet til politibilen og kalte politibetjentene for «fitte» og «pedofil». Hun sa også at hun skulle drepe og voldta den ene politibetjenten samt at hun skulle få hunden sin til å drepe ham.

Men hun var i cellebilen sparket hun så hardt mot døren at denne gikk av hengslene. Hun spyttet også en politibetjent i ansiktet. Hun forsøkte også å bite og slå en politibetjent og sparket vedkommende i ansiktet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 30-åringen har tilstått samtlige forhold, samt personlige forhold.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til samfunnsstraff i 45 timer med en gjennomføringstid på 120 dager.

