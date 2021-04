Skal ha tatt seg inn i hytte og forsøkt å sette fyr på toalett

Det er politiadvokat Dagny Reilstad som har tatt ut tiltale mot en 32 år gammel kvinne fra Stavanger.

Den lyder på at hun forut for den 10. juli 2019 skal ha tatt seg inn i en hytte på Hjelmeland. Der skal hun ha ødelagt inventar og møbler ved at hun skal ha knust vindusruter, veltet møbler, knust pyntegjenstander og forsøkt å sette fyr på et toalett.

På samme tidspunkt skal hun ha vært i en båthavn i området og tatt kikkert, nøkler og kniver fra en båt. Subsidiært er hun tiltalt for heleri av disse gjenstandene.

Hun skal også ha stålet en båt på stedet og kjørt av gårde med denne.

Det er også tatt ut to tilleggstiltalebeslutninger mot 32-åringen. I den ene av disse er hun tiltalt for å ha kjørt bil i Langgata i Sandnes mens hun var påvirket av morfin og narkotiske tabletter. Kjøringen fant sted 27. november i fjor, omkring klokken 19.10, og hun skal heller ikke hatt gyldig førerkort i forbindelse med kjøringen.

I den andre tilleggstiltalebeslutningen er hun tiltalt for å ha slått en kvinne i ansiktet. Hendelsen skal ha funnet sted 10. august i fjor, omkring klokken 12.00 i Sandnes.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 2. juni i år. Politiadvokat Trude Sem Langfeldt skal være aktor i saken, mens advokat Stian Kristensen er oppnevnt som kvinnens forsvarer.

