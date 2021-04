Brann i traktor

Like over klokken 12.00 fredag fikk nødetatene melding om brann i en traktor.

Traktorbrannen oppsto i krysset mellom Tjoravegen og Tanangervegen i Sola kommune.

Kort tid etter kunne operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt opplyse at brannvesenet hadde slukket brannen.

Det ble først meldt at en person skal ha blitt røykskadet i forbindelse med brannen, men det viste seg imidlertid at det ikke var behov for ambulanse på stedet.

Det skal ikke ha oppstått store trafikale problemer på stedet.

