En person siktet etter brannhendelse i bolig

Like etter klokken 02.00 natt til onsdag rykket politiet ut til en adresse i Klepp kommune etter melding om at noen på stedet var brannskadd. På stedet fant politiet to personer, og begge disse hadde brannskader.

­– Både mannen (30-årene) og kvinnen (40-årene) ble sendt til Stavanger Universitetssjukehus, sier jourhavende jurist Per Terje Brundtland i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Mannen er sendt videre til Haukeland universitetssjukehus for behandling. Han er siktet for kroppsskade.

– Dette er basert på opplysninger han selv ga på åstedet etter hendelsen, sier Brundtland.

Politiet vil foreta avhør av de involverte så snart det lar seg gjøre, men det er uklart om dette kan skje i dag.

Det pågår kriminaltekniske undersøkelser i boligen. Foreløpig er det uklart hva som har skjedd, og politiet har ikke ytterligere opplysninger i saken nå.

