Skal ha løpt etter gutter med kniv

Tirsdag må en 27 år gammel mann fra Sandnes møte i Jæren tingrett tiltalt for trusler.

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltalen der det heter at trusselen var grov fordi det særlig legges vekt på at den var framsatt uprovosert, og at den var motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse.

Hendelsen skal ha funnet sted ved Ruten i Sandnes 5. november i fjor omkring klokken 15.40. Der skal han ha sagt til fire gutter at han kunne stukket og/eller drept dem, eller lignende, mens han viste et knivblad i hånden som han strakte mot dem.

Da guttene skal ha løpt fra stedet skal han ha løpt etter dem med knivbladet i hånden, og da den ene gutten løp i en annen retning, skal han ha fortsatt å løpe etter vedkommende mens han skal ha ropt «jævla utlending» og «jævla pakkis».

Tiltalen lyder også på at han skal ha kommet med diskriminerende og hatefulle ytringer i forbindelse med hendelsen.

27-åringen er også tiltalt for skallet sin far i pannen 9. juni i fjor. Samtidig skal han også ha sagt til faren og broren at han skulle banke og drepe dem.

8. september i fjor skal han også ha krenket et besøksforbud han var gitt i forhold til faren.

[ Jobbet hos fem arbeidsgivere og valgte å svindle Nav ]