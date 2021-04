Kjørte sønnen til skolen i hasjrus

Den 48 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Kjøringen fant sted 26. mai i fjor, omkring klokken 10.00. Han hadde da kjørt sønnen til skolen og ble stoppet i en trafikkontroll mens han var på vei hjem. En av politibetjentene som foretok undersøkelsen gjorde et søk på mannen, og det viste seg da at han hadde vært involvert i en sak som omhandlet ruskjøring tilbake i tid. 48-åringen framsto ikke som påvirket, men på bakgrunn av søket ble det tatt en spyttprøve av ham som ga utslag på bruk av cannabis.

Dermed ble 48-åringen tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Legen som foretok prøvene konkluderte med, basert på den kliniske undersøkelsen, at han ikke framsto som ruspåvirket. Blodprøvene viste imidlertid at han var påvirket av cannabis tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2.

Spiste kake

48-åringen forklarte i retten at han hadde spist en kake med hasj omkring 36 timer før kjøreturen, og at han ikke følte seg påvirket da han kjørte. Retten mente at påvirkningsgraden framsto som høy med tanke på den lange tiden det hadde gått fram til kjøringen, men kom til at den ikke kunne utelukke at dette var tilfelle.

Rettens flertall kom til at 48-åringen skulle dømmes for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand, mens mindretallet mente at han skulle frifinnes.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at det var skjerpende at han hadde hatt et barn med seg i bilen, at han hadde kjørt i et skoleområde på et tidspunkt der skolebarn ferdes i området og at han tidligere er dømt for ruskjøring.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 28 dager.

På grunn av at 48-åringen har en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 114.000 kroner. I tillegg må han også ut med 4000 kroner i saksomkostninger.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

