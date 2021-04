Kjørte bil etter at han frivillig har levert inn førerkortet etter anmodning fra lege

Mannen i 50-årene erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tingrett.

Retten kom til at han både skulle dømmes for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort og for å ha kjørt bilen med 0,94 i promille.

Kjøringen fant sted 19. januar i år, omkring klokken 15.20 og foregikk ved at mannen kjørte fram og tilbake til butikken. I forbindelse med kjøringen ble han observert av et vitne som kontaktet politiets operasjonssentral.

Ifølge mannen hadde han drukket alkohol etter at han kom tilbake fra butikken. Ut ifra forklaringen til vitnet kom retten til at dette ikke var troverdig og kom til at han skulle dømmes for promillekjøring.

Straffen ble fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 10.000 kroner.

