Testet positivt for korona – så gikk han i butikken

I februar fikk politiet tips om at et en mann hadde brutt isolasjonsplikten etter at han testet positivt for korona ved ankomst til Gardermoen.

Det er Sør-Vest politidistrikt som opplyser om mannens handlinger på sin Facebook-side.

– Mannen hadde da reist fra utlandet til Norge. Selv om han hadde plikt til å holde seg isolert på grunn av påvist smitte ble han observert utenfor hjemmet sitt, skriver politiet.

Fikk 20.000 i bot

Mannen testet også positivt ved ny prøvetaking lokalt.

– Det viste seg at mannen har vært i flere butikker ulike steder i distriktet, og dette har definitivt utgjort en smittefare, opplyser politiet i Sør-Vest.

Mannen har vedtatt et forelegg på 20.000 kroner.