Brann i hus: – Det er full overtenning

Klokken 17.35 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om brann i en bygning i Hommersåkveien.

– Skal være et gammelt falleferdig hus. Det er full overtenning. Vindretningen blåser bort fra bensinstasjonen som ligger like ved, skriver politiet på Twitter.

Videre opplyser politiet at det per nå ikke er behov for evakuering av hus eller bygninger i nærheten.

En periode var veien stengt i begge retninger i forbindelse med slukningsarbeid, og det var omkjøring via Jødestad.

Klokken 18.08 meldte politiet at veien er åpnet igjen.

Ifølge politiet er huset ubebodd og fraflyttet.

– Det er ingen indikasjoner på at det har vært folk inne i huset, skriver de på Twitter.