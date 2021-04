Tatt med tabletter og marihuana – må ut med 43.000 kroner

26-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

27. oktober i fjor litt over midnatt ble han stoppet på Gamle Somavei i Sandnes etter å ha kjørt bil mens han var påvirket av cannabis og narkotiske tabletter.

I tillegg hadde han 35 narkotiske tabletter og omkring ett gram marihuana.

Retten kom til at påvirkningen av de narkotiske tablettene tilsvarte en promille på høyere enn 0,5 under kjøringen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale en bot på 43.000 kroner. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.