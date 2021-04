Tatt for promille

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

19. september i fjor, omkring klokken 21.30, var mannen ute og kjørte med en Tesla på Randaberg. Da politiet stoppet ham fikk de mistanke om at han var ruset. En blodprøve viste at han hadde en promille på 1,64 og at han i tillegg var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

I skjerpende retning la Stavanger tingrett vekt på at framsto som synlig ruspåvirket etter at han ble stoppet av politiet. Blant annet ved at snøvlet og slet med å holde balansen. I tillegg la retten vekt på at 38-åringen er dømt for ruspåvirket kjøring i november 2017.

Dermed kom retten til at straffen skulle settes til 36 dagers fengsel. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 62.250 kroner. Han mistet også førerretten for alltid.