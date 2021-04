Tråkket på kona etter fotballkamp

Nylig møtte en 49 år gammel mann i Stavanger tingrett tiltalt for vold mot kona. Hendelsen fant sted 21. juni i fjor i parets bolig i Stavanger. Kvelden forut for dette hadde 49-åringen fått besøk av en barndomskamerat, og 49-åringen og kameraten så fotball på TV. Utpå kvelden kom også 49-åringens sønn sammen med kjæresten til stedet. Det ble også drukket en god del alkohol, noe som førte til at 49-åringen, kameraten og kona ble godt beruset.

«Stemningen var lenge god og de tilstedeværende koste seg. På et tidspunkt snudde stemningen seg. Tiltalte ble aggressiv og sint på fornærmede», heter det i dommen.

Det førte blant annet til at sønnen og hans kjæreste forlot stedet.

Etter dette er deler av det videre hendelsesforløpet uklart, men retten fant det bevist at 49-åringen, antakelig noe etter midnatt forsettlig utøvde vold mot fornærmede.

Tråkket på henne

Først ga 49-åringen uttrykk for at for at kona var en «hore» som han ville ha ut av leiligheten. Han dyttet henne deretter slik at hun falt ned på kjøkkengulvet, og etterpå, mens hun lå ved trappen i entreen tråkket han på hennes kropp og hode med foten sin.

Etter voldsepisoden forlot kona leiligheten og 49-åringens kamerat fulgte etter. Han fikk kontakt med henne ute på gaten, og ringte så til politiet som kom til stedet. Fornærmede ble kjørt til legevakten og deretter til krisesenteret. 49-åringen ble pågrepet neste morgen.

Til tross for at det ble utstedt besøksforbud flyttet kona sammen med 49-åringen igjen etter kort tid. Etter noen avhør ga hun beskjed til politiet at hun ikke ønsket å forklare seg ytterligere og at hun ønsket at anmeldelsen ble trukket.

Husket ikke

49-åringen har i retten forklart at han husket lite fra den aktuelle kvelden. I politiavhør har han forklart at han så fotball med kameraten, at han fikk besøk av sønnen og kjæresten hans, at det ble drukket alkohol og at det var god stemning. Etter dette husket han ikke noe utover at han ble vekket av politiet neste morgen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at konas ønske om at 49-åringen ikke skulle bli straffet – ikke skulle få betydning. Dermed kom retten til at straffen skulle settes til 30 dager ubetinget fengsel.