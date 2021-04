Kvinne (45) stjal 110.500 kroner fra mann (88)

Den 45 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i retten.

I perioden fra 31. januar 2017 til 30. september 2019 benyttet hun bankkortet til en 88 år gammel mann som bodde på en institusjon på Nord-Jæren. Dette brukte hun til å ta ut til sammen 110.500 kroner ved å foreta uttak i minibanker.

Da dette fant sted hadde kvinnen en lederstilling i institusjonen, noe som gjorde at hun disponerte over kortet, som var innelåst i et medisinskap.

Det var en annen ansatt i institusjonen som fant ut at det var foretatt uberettigede uttak fra kortet, og vedkommende varslet da 45-åringen som var hennes sjef.

45-åringen sa da til de ansatte på stedet at hun hadde anmeldt forholdet, men hadde altså ikke gjort dette.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at kvinnen hadde tilstått forholdet. Samtidig ble det lagt vekt på at underslaget er grovt, både på grunn av beløpets størrelse og fordi det er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling.

Det ble også lagt vekt på at fornærmede var en svak og særlig sårbar person.

Dermed ble 45-åringen dømt til ubetinget fengsel i 75 dager.

Hun ble også dømt til å betale 110.500 kroner til fornærmedes etterlatte.