Mange bilførere anmeldt for ulike forhold

Klokken 14.30, lørdag:

* Ved Sviland kapell i Sandnes har et enslig kjøretøy kjørt av veien. Nødetatene rykket ut. Føreren ble kjørt til legevakten og klaget på vondt i nakke. Politiet oppretter sak, og avhører føreren.

Klokken 15.00, lørdag:

* Politiet rykker ut til Alkeveien i Stavanger, hvor en bil har kjørt inn i en hage. En kvinne (48) opplyser at hun mistet kontroll på bilen. Politiet oppretter sak.

* Politiet får melding om en bil som oppfører seg merkelig i Lieveien i Stavanger. Bilen, som er uten skilt, blir stanset av en politipatrulje i Randabergveien. Fører (45) framstår ruset og framstilles for blodprøve. Flere saker opprettes ettersom politiet mistenker at bilen var påsatt falske kjennetegn samt at det tidligere er utstedt bruksforbud på bilen.

Klokken 21.30, lørdag:

* Politiet får melding om en trafikkulykke i Steinbruvegen i Ølen i Vindafjord. Nødetatene rykket ut. Bilen har kjørt utfor veien og inn i et tre. Det har vært to personer i bilen, den ene er et barn. Begge framstår uskadd. Politiet oppretter sak. Fører, en dame i midten av 20-årene, framstilles for blodprøve på legevakt på grunn av mistanke om promillekjøring. Hun blir anmeldt for forholdet og førerkortet blir beslaglagt.

Klokken 00.25, natt til søndag:

* En politipatrulje forsøkte å stanse et kjøretøy i Brønngata i Stavanger. Bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men ble innhentet. Fører, en mann i midten av 50-årene, hadde meg seg to passasjerer i bilen. Føreren blir anmeldt for å ha kjørt pirattaxi og det ble gitt bruksforbud på bilen. Skiltene ble tatt og førerkortet hans ble beslaglagt. Politiet oppretter sak.

Klokken 03.40, natt til søndag:

* En politipatrulje kontrollerte et kjøretøy i Ole Nielsens vei i Gjesdal. Fører, mann i begynnelsen av 30-årene, framsto ruspåvirket. Han ble framstilt på legevakten for nødvendige prøver. Førerkortet ble beslaglagt og politiet oppretter sak.

Klokken 5.30, søndag morgen:

* En politipatrulje kontrollerte et kjøretøy i Edvard Griegs vei i Sandnes. Fører, mann i 20-årene, hadde ikke gyldig førerkort. Anmeldt.