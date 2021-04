Var så ruset at han ikke klarte å komme seg ut av bilen

Den 31 år gamle mannen ba om at han ble frifunnet da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Det ble han ikke.

Kjøringen fant sted 23. mars i fjor på ettermiddagen. Da skulle 31-åringen og en kamerat på fest hos en venn på Hundvåg.

Ifølge 31-åringen hadde de tatt med seg en ukjent person i bilen som skulle kjøre denne for tiltalte. Han forklarte også at han fikk noe GHB av kameraten, men at han der og da ikke helt skjønte hva det var.

Retten kom både til at forklaringen hans var uklar og at det var mye som retten vanskelig kunne feste lit til.

Laget mat

I stedet viste retten til forklaringen fra en kvinne. Hun sto på kjøkkenet og laget mat og reagerte på at 31-åringen parkerte bilen sidelengs på fortauet. Hun ble stående og se hva som skjedde, og så etter hvert at døren åpnet seg noe, at føreren delvis lente seg ut av førersetet, men ble likevel sittende halvveis ute/inne – og at det framsto som om han sov.

Et annet vitne var ute med ungene og hun gikk bort og snakket med 31-åringen mens han satt i bilen. Dette vitnet varslet også politiet som kom til stedet noen minutter senere.

Da politipatruljen kom til stedet satt 31-åringen fortsatt på førersiden – og nærmest småsov. Det samme gjorde også kameraten som satt på passasjersiden. Begge framsto som svært ruset, og ingen av dem var i stand til å avgi forklaring.

Dermed kom Stavanger tingrett til at 31-åringen skulle dømmes for å ha kjørt i sterk ruset tilstand. I skjerpende retning la retten vekt på at han hadde kjørt i et boligområde med mye barn, men også med en passasjer i bilen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 25 dager og han må også betale 15.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

