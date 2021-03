Kvinne skal ha bevæpnet seg med kniv

Omkring klokken 13.45 mandag melder politiet at flere patruljer er sendt til en adresse på Røyneberg der en kvinne som skal avhentes til soning har bevæpnet seg med kniv.

– Patruljene oppsøkte kvinnen på adressen omkring klokken 13.15. Hun hadde ikke møtt til soning av dom og dette var grunnen til at politiet oppsøkte henne. Situasjonen er uforandret. Politiet er i dialog med henne inne på adressen, melder politiet.

Klokken 14.05 melder politiet at innsatsleder melder at det er kontroll på situasjonen, at kvinnen har gitt fra seg kniven og et slagvåpen og at hun vil nå bli kjørt til fengslet der hun skal sone.