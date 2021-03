Matbutikk ble tvangsoppløst

Det var Sham International Mat AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det var at retten har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Sham International Mat AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort.

Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Sham International Mat AS holder til i Bergelandsgata i Stavanger.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 18. mai.