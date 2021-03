Sandnes — Nødetatene rykket ut til Espelandveien i Sandnes etter å ha fått melding om en utforkjøring rundt midnatt, natt til søndag.

En personbil hadde kjørt ut av veien og inn i et tre.

– To personer er tatt med av ambulanse for videre sjekk. Årsaken til at bilen kjørte ut er foreløpig ukjent, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.