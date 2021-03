Truet på Vipps

Saken mot en 29 år gammel mann fra Stavanger skal opp i Stavanger tingrett 26. mai i år.

Blant annet er han tiltalt for at han ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd har krenket en annens fred.

Truslene skal ha blitt framsatt mot en kvinne i perioden fra 9. februar til 28. juni. Blant annet skal han ha skrevet flere meldinger til henne på Vipps, blant annet «Do the world a favour and kill yourself». 16. juni i fjor skal han også ha oppsøkt kvinne i henne bolig. Der skal han ha skreket, dyttet henne og knust en PC. Også den 28. juni skal han ha hamret gjentatte ganger på døren hennes ropt «fuck you» og forsøkt å ringe henne gjentatte ganger.

I etterkant av dette skal 29-åringen ha fått besøksforbud i forholdt til fornærmede. Til tross for dette skal han ha kontakte henne en rekke ganger. Både via Vipps og sms og ved at han møtte opp ved boligen hennes. 14. august i fjor skal han blant annet ha tatt seg inn i boligen hennes.

Ifølge tiltalen skal 29-åringen ha krenket besøksforbudet seks ganger og skal funnet sted helt fram til den 29. desember i fjor.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om kontaktforbud og elektronisk kontroll i forbindelse med at saken skal for retten.