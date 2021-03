Hadde hasjen i skrivebordet på soverommet

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. 1. november i fjor, omkring klokken 16.30, ble han stoppet av politiet i Bekkefaret i Stavanger etter å ha kjørt bil mens han var påvirket av hasj.

Da politiet kort tid senere foretok en ransaking hjemme hos ham ble det funnet 5,7 gram hasj i skrivebordet på soverommet hans.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at han ble dømt til fengsel i 21 dager og at han skulle betale en bot på 48.000 kroner.

Det mente Stavanger tingrett var for strengt. I formildende retning la retten blant annet vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at kjøringen ikke medførte noen faresituasjon utover at han var påvirket. Samtidig kom retten til at det var skjerpende at han tidligere er bøtelagt for tilsvarende overtredelser, og at forrige overtredelse ble begått for nokså kort tid siden.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager, men at straffen skulle være betinget med en prøvetid på to år. Retten la også vekt på at 24-åringen er student og uten inntekt. Dermed ble boten satt til 10.000 kroner.

I tillegg kom retten til at han skulle fradømmes førerretten i 13 måneder. For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve på nytt.