Forsøkte å lage brennevin, men fikk det ikke til

28. oktober 2019 var politiet var politiet hjemme hos en 36 år gammel mann fra Klepp. I boligen hans ble det funnet utstyr for framstilling av brennevin.

36-åringen forklarte i retten at han forsøkte å framstille brennevin, men at han fikk det ikke til. Han kjøpte inn sukker og gjær, som han satt til gjæring for å framstille sats. Etter at satsen var ferdig forsøkte han å brenne satsen i apparatet, slik at han fikk sprit. Det gikk imidlertid ikke da brenneren etter en stund ble ødelagt. Han dro da til en butikk for å kjøpe utstyr til å reparere brenneren med, men heller ikke dette lyktes han med, og etter hvert ga han opp.

Dermed kom Jæren tingrett til at han skulle dømmes for å ha forsøkt å lage 10 liter sprit av 50 liter sats.

Samme dag ble det også funnet 0,73 gram amfetamin, 3,3 gram cannabis, 164 narkotiske tabletter og 58 patroner i boligen hans.

10. mai ble det funnet dopingmidler i boligen hans.

I tillegg ble han dømt for å ha kjørt bil i narkotikarus 11. juni i fjor, samt tre tilfeller av å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble fengsel i 87 dager der han får fradrag for fire dager i varetekt. Han må også betale en bot på 10.000 kroner og fikk blant annet inndratt utstyr til hjemmebrenningen.