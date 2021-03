Måtte betale 19.100 kroner for å ha kjørt med denne lasten

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Totalt 52 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, av de kjøretøyene ble 12 plukket inn for nærmere kontroll med disse resultatene:

41 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt. To utenlandsk vogntog fikk gebyr for overlast, og her måtte sjåførene betale 19.100 og 2900 kroner i gebyr. De måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

To fisketransporter fikk bruksforbud grunnet store avrenninger av fiskeslo eller fiskevann bak trailerne, og disse ble stående til forholdet er opphørt.

Under tirsdagens trafikkontroll ble det blant annet uført vektkontroll på varebiler med tung last, men ingen hadde overlast.

