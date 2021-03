Kjørte rundt med denne tilhengeren

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 mandag og resultatene var følgende:

En biltilhenger ble stoppet ved Sokn kontrollplassen uten å ha montert et hjul på siste aksen bak på tilhengeren.

– Det viste seg at det var slitasje eller skader på hjullageret. Sjåføren fikk bruksforbud og teknisk mangel. Sjåføren ble informert om at mangelen må utbedres, før han fikk kjøre videre, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fire kjøretøy. Manglene gikk ut på solfilm, ulovlig lykt og defekt lykt. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

En spesialtransport ble ilagt bruksforbud på grunn av merking for lang last. Sjåføren måtte merke med lykter før han kunne få kjøre videre

Under mandagens trafikkontroll ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var 300 kilo over den lovlige vekten som bilen er registrert for. Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

