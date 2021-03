Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Av de 102 kjøretøyene som var over kontrollplassen ble 13 kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

Én fører ble anmeldt for å unndra seg trafikkontroll, føreren stoppet ikke for skiltene på Krossmoen og ble innhentet og ført tilbake til kontrollstasjonen. Her ble det avdekket brudd på kjøre og hviletiden i tillegg til at kjøretøyet var overlastet. Føreren ble anmeldt på stedet og tatt hånd om av politiet.

Én fører fikk bruksforbud grunnet mye gjenstander i vinduet.

Det ble også gitt bruksforbud på grunn av manglende sikring av gods.

Det ble skrevet ut én kontrollseddel på teknisk mangel ved et containerfeste.

Én varebil ble stoppet på Ålgård for vektkontroll, denne viste seg og være overlastet med 1100 kilo og føreren blir anmeldt for forholdet.

[ Ble stoppet med ulovlig montert svart oblat ]