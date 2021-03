Skal ha sagt at hun skulle få hunden sin til å drepe politibetjent

En 30 år gammel kvinne skal ha slått seg skikkelig vrang i forbindelse med en pågripelse som fant sted på Sola natt til 27. september i fjor.

I forbindelse med pågripelsen skal hun ha sparket en politibetjent i hodet. Senere da politibetjenten skal ha forsøkt å få henne inni cellebilen skal hun ha spyttet henne o ansiktet og munnen.

På det aktuelle tidspunktet for pågripelsen og under transporten til Stavanger politistasjon skal hun også ha sparket en politibetjent i ansiktet, og skal gjentatte ganger forsøkt å sparke, slå, bite og spytte mot/på ham.

Hun skal også høylytt ha truet med at hun skulle drepe politibetjenten, eller å få hunden sin til å drepe ham. I tillegg skal hun ha truet med at hun skulle voldta ham, og at hun gledet seg til å gjøre dette eller lignende.

Da de kom fram til Stavanger politistasjon skal hun også ha sparket i celledøren på politibilen slik at denne gikk av hengslene.

Saken skal opp i Jæren tingrett 26. mars og tiltalen lyder også på at hun skal ha forulempet offentlig tjenestemann ved bruk av skjellsord.

