Da bilen fikk motorhavari fikk han panikk – han visste at det kom til å bli dyrt

2. desember i fjor sendte den 31 år gamle mannen en skademelding til et forsikringsselskap. I dette hadde han 20. oktober samme år tegnet en maskinskadeforsikring på en bil. Ifølge skademeldingen hadde bilen hatt et motorhavari 1. desember, som blant annet førte til en røket viftereim og som ble taksert til 53.856 kroner. Ifølge tiltalen var skademeldingen uriktig da motorhavariet faktisk skjedde 28. september i fjor.

31-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Dalane tingrett. Han forklarte at han hadde havnet bakpå økonomisk, og at han fikk panikk da han fikk beskjed om motorhavari på bilen – og at han visste at det kom til å bli dyrt.

Han forklarte også at dette var grunnen til at han tegnet den aktuelle forsikringen, at han tok dette dårlige valget på grunn at økonomien og at han er glad for at dette ble oppdaget.

Dermed kom Dalane tingrett til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

