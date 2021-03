Skal ha kastet seg bakover, slik at hoften delvis lettet fra gulvet og sparket mot hode

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 20 år gammel kvinne fra Sola.

Hendelsen skal ha funnet sted på politihuset i Stavanger natt til søndag 1. november i fjor. Da to politibetjenter skal ha ført henne ut av en cellebil og inn i arresten, skal hun ha hindret innbringelsen ved at hun skal ha kastet seg bakover, slik at hoften delvis lettet fra gulvet, og sparket bakover mot den ene politibetjentens hode.

Ifølge tiltalen klarte politibetjenten å trekke overkroppen tilbake og unngikk å bli truffet av sparket.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 26. mai.

