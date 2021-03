Klokken 1230 søndag fikk melding om at to gutter kastet en sparkesykkel ut i togskinnene på Jærbanen, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter. Hendelsen gikk for seg på Varhaug.

Melder fikk fjernet sparkesykkelen før toget kom. En politipatrulje fikk tak i de to ti år gamle guttene som kastet sparkesykkelen ut i skinnegangen.

Politiet fortalte hvor farlig dette kunne ha blitt, og guttene ble kjørt hjem.

Jærbanen De to tiåringene kastet ut sparkesykkelen i togskinnene ved Varhaug. (Tonette N. Haaland)

















