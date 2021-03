Kvinne stjal fra bolig på vei hjem fra fest

Den 46 år gamle kvinnen forklarte i retten at retten at hun og en venn hadde vært på fest natt til 30. mars i fjor og at hun både hadde inntatt GHB og ecstasy. 46-åringen hadde en sykkel med seg og – og dette ville også vennen ha. Dermed gikk de inn i en hage på Eiganes og lette etter sykler.

Da de var i hagen oppdaget de at døren inn til huset var åpen, og de gikk begge inn i boligen. En mann som bodde i huset våknet av lyder, og da han kom inn i stuen traff han på 46-åringen. Hun løp ut bakdøren ved kjøkkenet da hun så ham. Huseieren løp etter, men bestemte seg for å dra tilbake for å passe på familien sin.

Huseieren oppdaget da at en rekke gjenstander fra boligen var stjålet. Ifølge kvinnen hadde ikke hun tatt noen gjenstander og hun var heller ikke klar over at vennen hadde tatt noe. Det festet ikke retten lit til og viste blant annet at hun ble pågrepet mens hun lyste med en lykt i en busk i en nabohage, og at hun hadde flere gjenstander som stammet fra boligen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at hun er domfelt for vinningsforbrytelser flere ganger tidligere. Samtidig fikk hun noe rabatt for at saken var blitt gammel. Dermed kom Stavanger tingrett til at hun skulle dømmes til fengsel i 45 dager der hun får fradrag for to dager i varetekt.

