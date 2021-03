Bil i autovernet på E39

En bil kjørte i autovernet på E39 i Stavanger natt til lørdag. Politiet meldte om hendelsen klokken 03.59.

Det var to personer i bilen. Begge framstod uskadd, ifølge politiet. Føreren forsøkte å gå fra stedet, men ble innhentet av politiet.

Patruljen har mistanke om at føreren var påvirket, og føreren ble framstilt for blodprøve. Føreren blir anmeldt for mistanke om kjøring i påvirket tilstand, samt for kjøring uten gyldig førerkort, opplyser politiet operasjonsleder på Twitter.

Bilen ble avskiltet og tauet bort.

