Skal ha mishandlet samboeren og truet med å drepe henne dersom hun tok kontakt med politiet

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 27 år gammel mann, og det er satt av fem dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett 21. juni i år.

Tiltalen lyder på han ved vold, trusler eller andre krenkelser gjentatte ganger skal ha mishandlet samboeren. Volden skal ha funnet sted i perioden fra senhøsten 2017 til slutten av november 2019. I denne perioden skal han ha slått henne og lugget henne i håret. Han skal blant annet skal han i oktober 2017 ha slått henne i ansiktet og lugget henne. I august 2018 skal han ha tatt tak i fingrene hennes og bøyd dem bakover. I november 2019 skal han ha slått henne i ansiktet og holdt henne hardt i kjeven.

I hele perioden skal han ha snakket nedsettende til henne og kalt henne «hore«, “tøs» og sagt at hun var stygg, ekkel og tjukk. Han skal også jevnlig ha kommet med trusler, blant annet om at han skulle senke henne i fjorden som (en navngitt kvinne), hvis hun fortalte politiet om det som foregikk.

Ved flere andre anledninger skal han ha sagt til fornærmede at han skulle drepe eller skade henne hvis hun tok kontakt med politiet for å anmelde de krenkelsene hun ble utsatt for.

Tiltalen lyder også på to tilfeller av overtredelse av besøksforbud som han er gitt i forhold til fornærmede.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om kontaktforbud og elektronisk kontroll.

Eventuelle krav om erstatning vil bli framsatt av fornærmedes bistandsadvokat.

