Kjørte bil mens han var påvirket av amfetamin, hasj og piller

Den 26 år gamle mannen kom med en delvis tilståelse da han nylig møtte i Dalane tingrett.

I retten forklarte han at han brukte amfetamin, hasj og narkotiske tabletter kvelden forut for kjøringen.

19. juli i fjor, omkring klokken 17.40, ble han stoppet av politiet. De mistenkte ham for å ha kjørt bilen mens han var ruset og tok med til lege for blodprøvetaking.

Ifølge 26-åringen følte han seg edru forut før kjøringen, og han forklarte også at en passasjer har bekreftet at han kjørte fint.

Retten kom til at han skulle dømmes for å ha kjørt mens han var påvirket tilsvarende over 1,2 i promille.

Straffen ble fengsel i 24 dager og en bot på 15.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

I tillegg ble han dømt til å betale 4000 kroner i saksomkostninger.