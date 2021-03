Dyrket cannabis i boligen sin

28. oktober 2019 var politiet hjemme hos en 49 år gammel mann fra Stavanger. I boligen hans ble det funnet 69,58 gram hasj, samt tilvirket cannabis som på beslagstidspunktet utgjorde 130,4 gram plantemateriale.

49-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 49-åringen tidligere er dømt for narkotikaovertredelser tidligere. Samtidig ble det også lagt noe vekt på 49-åringens uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt gammel uten at 49-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 40 dager.