Stjal skolepapirer fra kvinne på utested

Bakgrunnen for saken som nylig var oppe i Stavanger tingrett fant sted helt tilbake til 4. november 2014.

Da var den 32 år gamle mannen på et utested i Stavanger. På det samme utestedet var også en kvinne. Da hun spilte biljard hengte hun jakken fra seg på en stol, og 32-åringen benyttet anledningen til stjele en mobiltelefon, et bankkort og diverse skolepapirer. En annen gjest gjorde kvinnen oppmerksom på at 32-åringen hadde rotet i jakken hennes. Da hun så bort på 32-åringen, så hun at skolepapirene stakk opp av en av lommene hans.

Kvinnen tok med seg 32-åringen ut og ba vaktene på stedet om å ringe politiet. Mens de ventet på politiet fant vaktene mobiltelefonen i jakken til 32-åringen. Da politiet kom til stedet fant de også bankkortet hennes i en kortholder han hadde i lommen.

Da han ble konfrontert med mistanke om tyveri ble han sint, og det endte med at han kneet den ene politibetjenten i skrittet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt svært gammel og at den var ferdig etterforsket kort tid etter at forholdene var begått.

32-åringen ble etterlyst i 2015. Saken lå deretter i ro til det ble gjort nye undersøkelser i 2017, skjønt først i 2019 ble han observert i Stavanger.

Også fra dette fant sted har det tatt lang tid før saken kom for retten. Dermed kom Stavanger tingrett til at fastsettelse av straff skulle utsettes med en prøvetid på to år.