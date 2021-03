Skal ha krasjet med båt og hatt 3500 piller

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 35 år gammel mann fra Stavanger.

10. september 2019 skal politiet ha vært hjemme i boligen hans og foretatt ransaking. Der skal de ha funnet 227,76 gram amfetamin og 3500 narkotiske tabletter.

35-åringen er også tiltalt for heleri. 8. september 2019 skal han ha mottatt/skaffet seg en motorsykkel med uriktig påsatt kjennemerke og brukt den fram til 10. september. 12. september 2019 oppbevarte han også et nettbrett, vognkort, førerkort og to bankkort tilhørende en annen person. Også 24. mai i fjor hadde han en rekke bankkort som tilhørte to andre personer. Denne dagen skal han også ha blitt pågrepet med 715 narkotiske tabletter, 5,8 gram amfetamin og 12,5 gram hasj.

[ 19 fikk bot og fire mistet lappen ]

Stjålen båt

9. april i fjor skal han også ha brukt en båt som var stjålet fra en båthavn i distriktet mens han skal ha vært påvirket av amfetamin, ecstasy, piller og GHB. Ifølge tiltalen førte han båten slik at den kjørte på land og fikk omfattende skader. Han er også tiltalt for å ha ført båten uten å ha gyldig båtførerbevis.

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tingrett 27. april. Han må da også svare for å ha kjørt bil og motorsykkel mens han var påvirket av narkotika, samt fire tilfeller av kjøring uten førerkort.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 35-åringen skal betale 601.112 kroner i erstatning for skadene på båten.

[ Nytt helsetilbud for å nå mannlige studenter ]