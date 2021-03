Sjåføren ble anmeldt for dette

Statens vegvesen hadde kontroll ved Sokn kontrollstasjon på E39 tirsdag.

86 tungbiler og 20 lettbiler ble kontrollert. Fire kjøretøy var overlastet. Føreren av den avbilda varebilen ble anmeldt på grunn av for mye overvekt.

Et annet overlasta kjøretøy fikk ikke overlastgebyr, men måtte laste av gods for å få kjøre videre. To andre sjåfører fikk gebyrer på 2900 og 6050 kroner.

Ellers ble et avdekket tekniske feil og mangler på fem kjøretøy. Det var feil på lys og innfestning på underkjøringshinder. Det ble gitt mangellapp med frist for utbedring av feilene.

To sjåfører fikk pålegg om å sikre laste forskriftsmessig før de fikk kjøre videre.

En transportør som utførte spesialtransport fikk pålegg om å merke kjøretøy forskriftsmessig før videre kjøring. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding.

