Ung jente (7) påkjørt

Mandag klokken 15.05 fikk nødetatene melding om et trafikkulykke i Oalsgata i Sandnes sentrum.

En jente på sju år var påkjørt av en bil. Hun ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus i ambulanse.

Sjuåringen var bevisstløs, men pustet da hun ble fraktet vekk fra stedet.

– Politiet kan ikke uttale seg noe nærmere om skadeomfanget, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet er på stedet for å få oversikt over hva som skjedde. Vitner skal også være avhørt.

Foreldrene til jenta er varslet. Trafikken går som normalt på stedet.

[ Internasjonal lyskonferanse til Stavanger ]

Klokken 17.00 melder operasjonsleder at politiet er ferdig på stedet. Jourhavende jurist hos politiet har besluttet at bilen som var involvert i hendelsen skal beslaglegges for videre undersøkelser.

Det er videre besluttet at det skal tas blodprøve av fører, samt at førerkortet beslaglegges. Politiet har ikke mistanke om rus, opplyser operasjonsleder.