Stakk av fra politiet på sparkesykkel

34-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett. 25. mars i fjor foretok politiet ransaking i en bolig i Sandnes. Det ble da funnet 145 gram amfetamin, 27 gram cannabis, 6,5 gram ecstasy og 77 narkotiske tabletter som tilhørte 34-åringen. Det ble også funnet en softgun, en teleskopbatong og et knokejern hos ham.

Bakgrunnen for ransakingen var en episode med en sparkesykkel samme dag. Etter å ha inntatt alkohol og narkotika kjørte 34-åringen og en kamerat fra Sandnes til Forus på sparkesykler hvor de ble forsøkt stanset av politiet. I stedet kjørte 34-åringen fra politiet til tross for at det ble brukt blålys. Mens han kjørte brøt han også fartsgrensen ved at han kjørte på sparkesykkelen i 67 kilometer i timen i 50-sone.

Dermed kom Jæren tingrett til at han skulle dømmes for ruskjøring, for å ha unnlatt å stoppe for politiet, for fartsovertredelse, samt å ha brukt sparkesykkelen, som anses som motorvogn, uten å ha gyldig førerkort. Han ble også dømt for ført sparkesykkelen uten at den var registrert og påsatt lovlige kjennemerker, samt bruk av narkotika.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at han skulle gis en tilståelsesrabatt på 30 prosent og dermed ble straffen satt til fengsel i ett år og to måneder. Han må også betale en bot på 10.000 kroner, fikk inndratt sparkesykkelen og fikk sperrefrist på førerkortet for alltid.

[ Mistet kontrollen over sykkelen og krasjet med bil - mann syklet med promille ]