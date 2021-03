Gravemaskinfirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Øgreid Entreprenør AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 117.002 kroner i skyldig tilleggsskatt med mer.

Øgreid Entreprenør AS har holdt til i Sandnes og omsatte for litt over 2,6 millioner kroner i 2019. Firmaet fikk samme år et resultat på 254.000 kroner.

I retten ble det opplyst at konkursen skyldes at konkursen skyldes at firmaet har penger utestående hos kunder som det er vanskelig å få inn.

“Utleggsforretning ble avholdt 27. januar 2021, med intet til utlegg. Skyldneren har også erkjent insolvens, og ikke motsatt seg konkursåpning. Presumsjon for konkurer til stedede, og konkurs åpnes”, heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer,

Skiftesamling vil bli holdt 19. april.

[ Ruskjørte og stakk av fra politiet på sparkesykkel ]