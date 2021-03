Mann tatt for promillesykling

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. 24. januar i fjor, omkring klokken 22.30, syklet mannen fra Eiganes i retning Stavanger sentrum. På vei ned bakken i Haakon VII gate mistet han kontrollen over sykkelen, kom over i motgående kjørefelt og traff en taxi som sto på taxiholdeplassen på stedet.

Ifølge dommen traff 33-åringen taxien med stor fart og fikk som en følge av dette både skade i håndleddet og i ansiktet. I tillegg ble bilens frontrute og en lykt på venstre side knust. Både politi og ambulanse ble tilkalt, og en blodprøve av ham tatt klokken 01.38 viste en promille på 1,52.

“Retten finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte førte sykkelen uten å være skikket til det på grunn av beruselse. I bevisvurderingen har retten lagt avgjørende vekt på tiltaltes egen forklaring, samt bilder fra ulykkesstedet. Tiltalte handlet i det minste uaktsomt. Retten viser her blant annet til tiltaltes egen forklaring om at han ikke burde ha syklet i den tilstanden han var i. I tillegg visste han at sykkelens bremser var defekte”, heter det i dommen.

Han ble også dømt for trusler mot politiet i forbindelse med at han laget husbråk hjemme hos seg selv 17. september i fjor. Da en politibetjent ba om at han åpnet døren til leiligheten sin, uttalte han gjentatte ganger: “Bare prøv å kom inn, bare prøv!”, mens han slo flere ganger i døren med noe som hørtes ut som en tung gjenstand.

Han spyttet også på politibetjenten og kalte ham for et “svin”.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager der han får fradrag for to dager sonet i varetekt.

