Mann røyket hasj, så kjørte han bil

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. 13. mai i fjor, omkring klokken 00.50, ble han stoppet på Bybrua i Stavanger for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort. I tillegg var han påvirket av cannabis og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2 under kjøreturen.

Stavanger tingrett kom også til at han skulle dømmes for bruk av hasj kort tid før kjøringen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på tilståelse hans og kom til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager. I tillegg må han betale en bot på 10.000 kroner og fikk to års sperrefrist for å få førerkort regnet fra den 13. mai i fjor.