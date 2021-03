Kjørte mistenkelig og ble tatt med 40 gram marihuana

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Natt til torsdag 14. november 2019 kjørte 28-åringen hjemmefra i forbindelse med at han skulle på jobb. På Klepp ble han stoppet av politiet, da de reagerte på at han kjørte den ene veien, for kort tid etterpå komme tilbake. Dette gjorde at politiet fattet mistanke om ruskjøring og framstilte ham for legevakten. Analyseresultatene viste en påvirkning av cannabis og amfetamin og den sakkyndige rapporten har konkludert med at han var påvirket tilsvarende over 0,5 i promille.

28-åringen forklarte at inntok amfetamin og marihuana en tid i forkant av kjøringen, og at han følte seg helt fin.

Politiet besluttet ransaking av boligen hans og i den ble det funnet 40 gram marihuana.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for ruskjøring og oppbevaring av narkotika. 28-åringen har forklart at marihuanaen var til eget bruk og retten kom til at den skulle legge dette til grunn.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 26 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år og en bot på 36.000 kroner. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve.