Oppsagt ansatt slo butikk konkurs

Det var en tidligere ansatt som begjærte at en klesbutikk i nordfylket ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 396.480 kroner som har sin bakgrunn i en arbeidstvist den tidligere ansatte har anlagt mot butikken. Hun gikk til sak mot butikken med krav om erstatning som følge av usaklig oppsigelse. Blant annet har Gulating lagmannsrett i september 2019 kommet til at oppsigelsen var ugyldig.

Haugaland tingrett kom til at Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og at den skulle legges til grunn. Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. april.

